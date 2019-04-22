Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков». Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

Савченко считает плохим тот факт, что у Украины «разгорелись проблемы» с Россией.

По её словам, Киеву необходимо «потратить время, чтобы эти проблемы урегулировать». Также она заявила, что «каждая страна пытается иметь влияние на своих соседей», так как это является «правильным» с точки зрения национальных интересов.

«Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить — что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Савченко надеется, что новые политические силы на Украине скажут президенту страны Петру Порошенко «последнее прощай».

Ранее Савченко освободили из-под стражи.

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