Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Савченко считает плохим тот факт, что у Украины «разгорелись проблемы» с Россией.
По её словам, Киеву необходимо «потратить время, чтобы эти проблемы урегулировать». Также она заявила, что «каждая страна пытается иметь влияние на своих соседей», так как это является «правильным» с точки зрения национальных интересов.
«Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить — что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать», — приводит её слова РИА Новости.
При этом Савченко надеется, что новые политические силы на Украине скажут президенту страны Петру Порошенко «последнее прощай».