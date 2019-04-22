Администрация Порошенко анонсировала акцию «Спасибо, Пётр!»
«Давайте придём и поблагодарим Петра Порошенко за всё, что сделано за эти пять лет по ассоциации, безвизу, армии, децентрализации и всему остальному», — заявили в администрации.
Участников акции призывают собраться в 19:00 возле здания администрации президента страны.
Ранее сообщалось, что явка на выборы президента Украины превысила 62%.
После обработки 7,99% протоколов Владимир Зеленский набирает 72,40% голосов, Пётр Порошенко — 25,28%.