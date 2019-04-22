Администрация Порошенко анонсировала акцию «Спасибо, Пётр!»

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Администрация президента Украины призвала украинцев собраться в центре Киева 22 апреля и поблагодарить Петра Порошенко в рамках акции «Спасибо, Пётр!». Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«Давайте придём и поблагодарим Петра Порошенко за всё, что сделано за эти пять лет по ассоциации, безвизу, армии, децентрализации и всему остальному», — заявили в администрации.

Участников акции призывают собраться в 19:00 возле здания администрации президента страны.

Ранее сообщалось, что явка на выборы президента Украины превысила 62%.

После обработки 7,99% протоколов Владимир Зеленский набирает 72,40% голосов, Пётр Порошенко — 25,28%. 

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