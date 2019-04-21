ЦИК Украины объяснила избыточность бюллетеней на ряде спецучастков

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук объяснила получение некоторыми специальными избирательными участками большего количества бюллетеней, чем избирателей, постановлением Центризбиркома от 7 апреля.

«Для разъяснения ситуации прошу обратить внимание на постановление ЦИК №760 от 7 апреля 2019 года, в котором отмечается, что «избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года… изготавливаются для каждого специального избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке», — написала она в Facebook.

По её словам, число бюллетеней определялось с учётом «количества койко-мест, спальных мест, численности личного состава соответствующих воинских частей, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках».

«Предварительно знать точное количество избирателей на специальных участках было невозможно. Ведь оно постоянно меняется. Поэтому, согласно вышеупомянутому постановлению… количество избирательных бюллетеней, изготовленных для отдельных избирательных участков, может отклоняться от количества избирателей на них», — добавила она.

Как подчеркнула Слипачук, такое отклонение не является критическим, а избыточные бюллетени будут погашены в установленном законом порядке.

20 апреля глава ЦИК заявила, что все участковые избирательные комиссии получили бюллетени для голосования на выборах президента Украины.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.