Зеленскому выписали штраф за показанный заполненный бюллетень

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Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за то, что он во время голосования показал заполненный бюллетень. Об этом свидетельствует трансляция из его штаба.
Зеленскому выписали штраф за показанный заполненный бюллетень
  • © Кадр: видео YouTube

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», — написал в Facebook спикер штаба Дмитрий Разумков.

Данную информацию подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что ранее по этой же статье 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание в виде штрафа, были составлены протоколы на политиков Олега Ляшко и Игоря Мосийчука.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов. Зеленский отдал свой голос на участке в Колледже морского и речного флота в Киеве.

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