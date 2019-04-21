Посол США надеется на демократичность выборов на Украине

Короткая ссылка
Посол США в Киеве Мари Йованович выразила надежду, что второй тур выборов президента Украины пройдёт демократично.
Посол США надеется на демократичность выборов на Украине
  • © Reuters

«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины», — цитирует посла пресс-служба диппредставительства в Twitter.

Дипломат также призвала граждан принять активное участие в голосовании.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.

За высший государственный пост борются актёр Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить