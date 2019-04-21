Посол США надеется на демократичность выборов на Украине
- © Reuters
«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины», — цитирует посла пресс-служба диппредставительства в Twitter.
Дипломат также призвала граждан принять активное участие в голосовании.
21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.
За высший государственный пост борются актёр Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.