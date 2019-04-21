Посол США надеется на демократичность выборов на Украине

Посол США в Киеве Мари Йованович выразила надежду, что второй тур выборов президента Украины пройдёт демократично.

«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины», — цитирует посла пресс-служба диппредставительства в Twitter.

Дипломат также призвала граждан принять активное участие в голосовании.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.

За высший государственный пост борются актёр Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.