В Киеве полиция проверяет 18 ТЦ после сообщений о минировании
«Правоохранителям вечером поступила информация о минировании 18 торговых центров... Спасатели находятся вместе с правоохранителями, полиция проверяет», — цитирует её «Громадьске».
Ранее в Киеве из здания Центрального вокзала эвакуировали людей в связи с сообщением о минировании. Угроза не подтвердилась.
Также в Одессе сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта в связи с поступлением сообщения о минировании.