В Киеве полиция проверяет 18 ТЦ после сообщений о минировании

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Неизвестные сообщили о минировании 18 торговых центров в Киеве, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

«Правоохранителям вечером поступила информация о минировании 18 торговых центров​​​... Спасатели находятся вместе с правоохранителями, полиция проверяет», — цитирует её «Громадьске».

Ранее в Киеве из здания Центрального вокзала эвакуировали людей в связи с сообщением о минировании. Угроза не подтвердилась.

Также в Одессе сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта в связи с поступлением сообщения о минировании. 

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