В Одессе полиция эвакуирует пассажиров и персонал аэропорта

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В Одессе сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию пассажиров и персонала аэропорта в связи с поступлением сообщения о минировании. 
В Одессе полиция эвакуирует пассажиров и персонал аэропорта
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции по Одесской области. 

«Правоохранители проверяют сообщение о минировании Международного аэропорта Одесса… Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала», — заявили в полиции.

Отмечается, что в аэропорт направили взрывотехников, кинологов, следственно-оперативную группу и сотрудников ГСЧС.

Ранее в Киеве из здания Центрального вокзала эвакуировали людей в связи с сообщением о минировании. Угроза не подтвердилась.

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