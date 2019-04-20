В Одессе полиция эвакуирует пассажиров и персонал аэропорта
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции по Одесской области.
«Правоохранители проверяют сообщение о минировании Международного аэропорта Одесса… Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала», — заявили в полиции.
Отмечается, что в аэропорт направили взрывотехников, кинологов, следственно-оперативную группу и сотрудников ГСЧС.
Ранее в Киеве из здания Центрального вокзала эвакуировали людей в связи с сообщением о минировании. Угроза не подтвердилась.