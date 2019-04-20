В Киеве завели дело после сообщения о возможном теракте в «Олимпийском»

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Сотрудники правоохранительных органов Киева завели уголовное дело после поступивших сообщений о планируемом теракте на стадионе «Олимпийский» в украинской столице в ходе дебатов кандидатов в президенты страны.

Отмечается, что 19 апреля по номеру 102 позвонил мужчина и сообщил, что узнал из интернета информацию о том, что во время дебатов кандидатов на пост главы государства в «Олимпийском» будет совершён теракт, передаёт «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции страны Ярослава Тракало.

По данному факту 20 апреля было открыто уголовное дело по статье 346 УК Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны в воскресенье, 21 апреля.

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