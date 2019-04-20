Глава ДНР оценил возможность подачи иска об ущербе к Киеву
- РИА Новости
Об этом он сообщил журналистам на полях Ялтинского международного экономического форума, передаёт ТАСС.
«Иски подавать целесообразно после окончания войны, когда цифра ущерба будет окончательной», — отметил Пушилин.
По его словам, в настоящее время работает комиссия, которая фиксирует «все преступления не только против человечности, но и экономические».
Ранее в ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при попытке проникновения украинских силовиков на территорию республики.