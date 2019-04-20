Глава ДНР оценил возможность подачи иска об ущербе к Киеву

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР «целесообразно подавать иск» к Киеву о нанесённом ущербе после окончания вооружённого конфликта.
Глава ДНР оценил возможность подачи иска об ущербе к Киеву
  • РИА Новости

Об этом он сообщил журналистам на полях Ялтинского международного экономического форума, передаёт ТАСС.

«Иски подавать целесообразно после окончания войны, когда цифра ущерба будет окончательной», — отметил Пушилин.

По его словам, в настоящее время работает комиссия, которая фиксирует «все преступления не только против человечности, но и экономические».

Ранее в ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при попытке проникновения украинских силовиков на территорию республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить