В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и посёлка Голубовское», — указывается в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из 120- и 82-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР сообщили, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР более 540 боеприпасов.