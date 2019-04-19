В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 540 боеприпасов

Начальник управления пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР более 540 боеприпасов.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В течение недели украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещённые Минскими соглашениями миномёты калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, ПТУР, гранатомёты различных видов и стрелковое оружие... Всего по территории республики было выпущено более 540 боеприпасов», — сказал он.

Осадчий уточнил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населённых пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Калиново-Борщеватое, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Пришиб.

Ранее в ЛНР сообщили, что солдат ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона.