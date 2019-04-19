В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 540 боеприпасов
- Reuters
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«В течение недели украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещённые Минскими соглашениями миномёты калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, ПТУР, гранатомёты различных видов и стрелковое оружие... Всего по территории республики было выпущено более 540 боеприпасов», — сказал он.
Осадчий уточнил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населённых пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Калиново-Борщеватое, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Пришиб.
Ранее в ЛНР сообщили, что солдат ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона.