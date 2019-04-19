Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подать иск в суд против средств массовой информации, сообщивших о том, что он якобы причастен к гибели своего брата. Об этом он сказал в ходе теледебатов на Общественном телевидении.

Он прокомментировал заявления о том, что Зеленский является «котом в мешке».

«Я хочу отметить, что господин Зеленский сам является мешком, ярким, дорогим, которым он прикрывает котов, которые в нём находятся. И это чрезвычайно серьёзно. Или даже не котов, а чертей», — сказал Порошенко.

По словам действующего украинского президента, «олигархи-беглецы полностью обеспечили обёртку Зеленского» — автомобили, охрану, юридическое сопровождение, офисы.

«Ну и конечно, канал «1+1», откуда ведутся абсолютно лживые новости. Договорились до того, что 22 или 23 года (назад. — RT) я убил своего брата. Друзья мои, ну есть какая-то грань? Или вы думаете, что бог всё простит? И именно потому, что это перешло грань, я сказал, что я впервые в истории Украины буду жаловаться в суд», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте.