Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подать иск в суд против средств массовой информации, сообщивших о том, что он якобы причастен к гибели своего брата. Об этом он сказал в ходе теледебатов на Общественном телевидении.
Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Он прокомментировал заявления о том, что Зеленский является «котом в мешке». 

«Я хочу отметить, что господин Зеленский сам является мешком, ярким, дорогим, которым он прикрывает котов, которые в нём находятся. И это чрезвычайно серьёзно. Или даже не котов, а чертей», — сказал Порошенко.

По словам действующего украинского президента, «олигархи-беглецы полностью обеспечили обёртку Зеленского» — автомобили, охрану, юридическое сопровождение, офисы.

«Ну и конечно, канал «1+1», откуда ведутся абсолютно лживые новости. Договорились до того, что 22 или 23 года (назад. — RT) я убил своего брата. Друзья мои, ну есть какая-то грань? Или вы думаете, что бог всё простит? И именно потому, что это перешло грань, я сказал, что я впервые в истории Украины буду жаловаться в суд», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить