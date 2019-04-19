Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

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Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте. 
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
  • Reuters

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы, кто боится, сейчас покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала», — сказала модератор.

В свою очередь, Порошенко отказался уходить. 

Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». 

Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.

RT ведёт прямую трансляцию.

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