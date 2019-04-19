Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы, кто боится, сейчас покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала», — сказала модератор.

В свою очередь, Порошенко отказался уходить.

Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента».

Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.

RT ведёт прямую трансляцию.