Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко
- Reuters
«Безусловно, это был самый крутой стендап года. Сборная «Рошен» против сборной «Квартал». Однако окончательные результаты жюри мы увидим только 21-го числа. Но что касается самих выступлений, всё довольно печально», — сказал он.
По его словам, кандидаты представили то, что и так говорили до этого в прессе, и постоянно уходили от прямых вопросов.
«У вас — олигархи, а у вас — лишь один олигарх. У вас — кино в России, а у вас — фабрика… Пришлось даже встать обоим на колени… Ну а вопросы этим двум кандидатам, я думаю, мы можем и так сами задать в будущем, независимо от того, кто станет президентом», — добавил он.
Ранее дебаты Зеленского и Порошенко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.