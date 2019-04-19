Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко

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Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал RT дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе в Киеве.
Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко
  • Reuters

«Безусловно, это был самый крутой стендап года. Сборная «Рошен» против сборной «Квартал». Однако окончательные результаты жюри мы увидим только 21-го числа. Но что касается самих выступлений, всё довольно печально», — сказал он.

По его словам, кандидаты представили то, что и так говорили до этого в прессе, и постоянно уходили от прямых вопросов.

«У вас — олигархи, а у вас — лишь один олигарх. У вас — кино в России, а у вас — фабрика… Пришлось даже встать обоим на колени… Ну а вопросы этим двум кандидатам, я думаю, мы можем и так сами задать в будущем, независимо от того, кто станет президентом», — добавил он.

Ранее дебаты Зеленского и Порошенко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

RT вёл прямую видеотрансляцию мероприятия

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