В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе

На киевском стадионе «Олимпийский», где 19 апреля ожидается проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, полицейские разобрали одну из сцен, смонтированную командой действующего главы государства.

Как информирует телеканал «112 Украина», стороны договорились установить две сцены в разных частях стадиона.

Однако штаб Порошенко поставил дополнительную сцену возле центра поля, чтобы кандидаты вышли на неё и «провели дискуссию, а не шоу», отмечает телеканал.

Уточняется, что полиция демонтировала дополнительную сцену.

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко и Зеленский в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве ответят на три вопроса каждый.