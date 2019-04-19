В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе

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На киевском стадионе «Олимпийский», где 19 апреля ожидается проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, полицейские разобрали одну из сцен, смонтированную командой действующего главы государства.
В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе
  • © Str/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как информирует телеканал «112 Украина», стороны договорились установить две сцены в разных частях стадиона.

Однако штаб Порошенко поставил дополнительную сцену возле центра поля, чтобы кандидаты вышли на неё и «провели дискуссию, а не шоу», отмечает телеканал. 

Уточняется, что полиция демонтировала дополнительную сцену.

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко и Зеленский в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве ответят на три вопроса каждый.

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