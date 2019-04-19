В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе
- © Str/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как информирует телеканал «112 Украина», стороны договорились установить две сцены в разных частях стадиона.
Однако штаб Порошенко поставил дополнительную сцену возле центра поля, чтобы кандидаты вышли на неё и «провели дискуссию, а не шоу», отмечает телеканал.
Уточняется, что полиция демонтировала дополнительную сцену.
Ранее СМИ сообщали, что Порошенко и Зеленский в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве ответят на три вопроса каждый.