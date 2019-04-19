Глава ОБСЕ призвал согласовать пасхальное перемирие в Донбассе

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Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил глубокое разочарование в связи с тем, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию на Украине не смогла согласовать пасхальное перемирие в Донбассе.
Глава ОБСЕ призвал согласовать пасхальное перемирие в Донбассе
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По его словам, стороны конфликта в Донбассе должны в срочном порядке договориться о введении режима тишины, а также об устойчивом и необратимом прекращении огня.

«Каждый день люди на востоке Украины испытывают лишения. Стороны обязаны гарантировать безопасную среду, и это ключевое и необходимое условие для любого позитивного развития, включая улучшение ужасающей гуманитарной ситуации», — цитирует Лайчака РИА Новости.

Председатель ОБСЕ призвал продолжить диалог для достижения прекращения огня.

Ранее контактная группа в ходе видеоконференции не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе.

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