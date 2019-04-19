Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от армии и дебатов
- Reuters
По словам Порошенко, в 2014 году Зеленский в ходе украинской мобилизации проигнорировал четыре повестки от военкомата.
Также он заявил, что на должность верховного главнокомандующего Украины «из уклонистов претендует только один».
«(Зеленский. — RT) уклонялся от дебатов, как когда-то от армии», — приводят его слова «Украинские новости».
Кроме того, действующий украинский президент заявил, что Зеленский «зелёного понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии».
Ранее Порошенко призвал украинцев убедить близких голосовать за него.