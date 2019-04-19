Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от армии и дебатов

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его политический оппонент, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский, «уклонился от армии и дебатов». Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками на майдане Незалежности в Киеве.
Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от армии и дебатов
  • Reuters

По словам Порошенко, в 2014 году Зеленский в ходе украинской мобилизации проигнорировал четыре повестки от военкомата. 

Также он заявил, что на должность верховного главнокомандующего Украины «из уклонистов претендует только один».

«(Зеленский. — RT) уклонялся от дебатов, как когда-то от армии», — приводят его слова «Украинские новости».

Кроме того, действующий украинский президент заявил, что Зеленский «зелёного понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии».

Ранее Порошенко призвал украинцев убедить близких голосовать за него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить