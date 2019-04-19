Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от армии и дебатов

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его политический оппонент, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский, «уклонился от армии и дебатов». Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками на майдане Незалежности в Киеве.

По словам Порошенко, в 2014 году Зеленский в ходе украинской мобилизации проигнорировал четыре повестки от военкомата.

Также он заявил, что на должность верховного главнокомандующего Украины «из уклонистов претендует только один».

«(Зеленский. — RT) уклонялся от дебатов, как когда-то от армии», — приводят его слова «Украинские новости».

Кроме того, действующий украинский президент заявил, что Зеленский «зелёного понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии».

Ранее Порошенко призвал украинцев убедить близких голосовать за него.