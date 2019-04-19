Стали известны расходы Порошенко и Зеленского на агитацию

Пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Украины рассказала, сколько кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко потратили на агитацию в рамках предвыборной кампании второго тура выборов.

Как указывает «Апостроф» со ссылкой на ведомство, с 7 по 13 апреля 2019 года избирательный фонд Порошенко потратил 97 млн гривен на агитацию, а избирательный фонд Зеленского — 50,4 млн гривен.

Ранее Комитет избирателей Украины посчитал, сколько участники первого тура выборов потратили денег на голос каждого избирателя.

Согласно данным организации, Зеленскому каждый голос в первом туре выборов обошёлся в 16 гривен, а Порошенко — в 141 гривну.