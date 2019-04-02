На Украине подсчитали затраты кандидатов на голос каждого избирателя

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Комитет избирателей Украины провёл исследование, сопоставив объёмы денежных средств, которые кандидаты официально потратили на проведение своей кампании и внесение денежного залога, с количеством голосов избирателей, полученным по итогам первого тура выборов президента.
На Украине подсчитали затраты кандидатов на голос каждого избирателя
  • Reuters

Результаты анализа организация опубликовала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что дороже всего голоса обошлись кандидату в президенты Роману Насирову, который потратил на агитацию и залог 2,5 млн гривен, получив при этом 2507 голосов. В итоге каждый поддержавший его избиратель обошёлся ему в 997 гривен.

Самые дешёвые голоса оказались у кандидата Игоря Смешко: при потраченных 3,9 млн гривен он получил поддержку 1 104 537 избирателей. В итоге каждый голос ему обошёлся в 4 гривны.

Согласно данным комитета, шоумену Владимиру Зеленскому каждый голос обошёлся в 16 гривен, действующему президенту Украины Петру Порошенко — в 141 гривну, а лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — в 68 гривен.

Ранее ЦИК Украины сообщила, что Зеленский и Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов. 

Политолог Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского. 

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