Лукашенко рассказал о вложенной в русский язык душе белорусов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя возможность лишения русского языка государственного статуса в Белоруссии, заявил, что белорусы вложили душу в русский язык.
Лукашенко рассказал о вложенной в русский язык душе белорусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в стране два государственных языка и данный вопрос для Белоруссии закрыт.

«У нас два государственных языка — русский и белорусский. Ни украинский, ни российский — русский… в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять своё сердце, он потеряет белорусский язык», — сказал президент.

Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал во время ежегодного послания к народу и парламенту.

Ранее политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с «Невскими новостями» оценил призыв украинского вице-премьера Геннадия Зубко к участникам Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле не использовать на этой встрече русский язык.

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