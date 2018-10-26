Эксперт оценил призыв не говорить на русском языке на форуме в Белоруссии
- Reuters
«Участники форума — белорусы — от этого предложения отказались, так что вопрос был решён самими делегатами», — заявил Коктыш.
По его словам, на Украине скоро выборы, политические очки зарабатываются местными политиками на чём угодно.
Кроме того, эксперт отметил, что в Белоруссии вопрос языка не носит политизированного характера.
Ранее политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН заявил, что считает такие призывы бессмысленными.