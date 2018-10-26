Эксперт оценил призыв не говорить на русском языке на форуме в Белоруссии

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с «Невскими новостями» оценил призыв украинского вице-премьера Геннадия Зубко к участникам Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле не использовать на этой встрече русский язык.

«Участники форума — белорусы — от этого предложения отказались, так что вопрос был решён самими делегатами», — заявил Коктыш.

По его словам, на Украине скоро выборы, политические очки зарабатываются местными политиками на чём угодно.

Кроме того, эксперт отметил, что в Белоруссии вопрос языка не носит политизированного характера.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН заявил, что считает такие призывы бессмысленными.