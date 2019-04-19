Жена Зеленского рассказала о недостатках супруга

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Елена Зеленская, жена кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, в интервью «Апострофу» рассказала о недостатках своего супруга.
Жена Зеленского рассказала о недостатках супруга
  • РИА Новости

По её словам, иногда шоумен бывает рассеянным в бытовых вопросах.

«Он не знает, где что лежит, постоянно всё ищет. Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали... Теперь он эти ключи ищет каждый день», — иронично рассказала Зеленская.

Она также добавила, что её муж много работает и не умеет расслабляться.

Ранее Елена Зеленская выразила желание пообщаться с супругой действующего президента Украины Мариной Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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