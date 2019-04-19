Жена Зеленского выразила желание поговорить с супругой Порошенко

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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена выразила желание пообщаться с супругой действующего украинского лидера Петра Порошенко Мариной.
Жена Зеленского выразила желание поговорить с супругой Порошенко
  • Reuters

Об этом она заявила в интервью изданию «Сегодня».

«Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на сложившуюся ситуацию, как ей вообще живётся. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом», — сказала Елена Зеленская.

Вместе с тем она отметила, что ей было бы интересно встретиться с «любой первой леди».

Ранее мать Зеленского Римма обвинила Порошенко в том, что он «уничтожает» её сына.

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