Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без нефти из России
- РИА Новости
Свою позицию по указанному вопросу сенатор выразил в Twitter.
Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России?Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 апреля 2019 г.
«Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали всё порвать и разорвать с Россией и всё закупать в западных странах... Попутного ветра!» — написал он.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва введёт запрет на экспорт нефти на Украину.
Уточнялось, что с 1 июня текущего года ввозить на Украину продукцию топливно-энергетического комплекса из России можно будет лишь на основании соответствующих разрешений.
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил произошедшее.