Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без нефти из России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг запрета экспорта на Украину российской нефти.

Свою позицию по указанному вопросу сенатор выразил в Twitter.

Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России?Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 апреля 2019 г.

«Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали всё порвать и разорвать с Россией и всё закупать в западных странах... Попутного ветра!» — написал он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва введёт запрет на экспорт нефти на Украину.

Уточнялось, что с 1 июня текущего года ввозить на Украину продукцию топливно-энергетического комплекса из России можно будет лишь на основании соответствующих разрешений.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил произошедшее.