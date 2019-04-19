Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без нефти из России

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг запрета экспорта на Украину российской нефти.
Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без нефти из России
  • РИА Новости

Свою позицию по указанному вопросу сенатор выразил в Twitter.

«Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали всё порвать и разорвать с Россией и всё закупать в западных странах... Попутного ветра!» — написал он. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва введёт запрет на экспорт нефти на Украину.

Уточнялось, что с 1 июня текущего года ввозить на Украину продукцию топливно-энергетического комплекса из России можно будет лишь на основании соответствующих разрешений.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил произошедшее.

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