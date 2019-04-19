В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона. «Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое», — говорится в тексте. Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов, подствольных гранатомётов и стрелкового оружия. Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.