В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов, подствольных гранатомётов и стрелкового оружия.
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