Эксперт оценил призыв Порошенко не допустить превращения Украины «в Малороссию»

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».

Дудчак подчеркнул, что за пять лет президентства Порошенко на Украине сократилось количество рабочих мест, много людей уехало из страны.

«Такие речи граждан уже давно не вдохновляют. Я не думаю, что они на кого-то повлияют. Это уже агония действующего президента, он не знает, что ещё придумать и какие аргументы предоставить», — считает эксперт.

Ранее Порошенко в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».

Президент призвал граждан «думать об Украине» и о том, «как её сохранить».