Эксперт оценил призыв Порошенко не допустить превращения Украины «в Малороссию»
- Reuters
Дудчак подчеркнул, что за пять лет президентства Порошенко на Украине сократилось количество рабочих мест, много людей уехало из страны.
«Такие речи граждан уже давно не вдохновляют. Я не думаю, что они на кого-то повлияют. Это уже агония действующего президента, он не знает, что ещё придумать и какие аргументы предоставить», — считает эксперт.
Ранее Порошенко в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».
Президент призвал граждан «думать об Украине» и о том, «как её сохранить».