Эксперт оценил призыв Порошенко не допустить превращения Украины «в Малороссию»

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Анна Лушникова
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».
Эксперт оценил призыв Порошенко не допустить превращения Украины «в Малороссию»
  • Reuters

Дудчак подчеркнул, что за пять лет президентства Порошенко на Украине сократилось количество рабочих мест, много людей уехало из страны.

«Такие речи граждан уже давно не вдохновляют. Я не думаю, что они на кого-то повлияют. Это уже агония действующего президента, он не знает, что ещё придумать и какие аргументы предоставить», — считает эксперт.

Ранее Порошенко в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».

Президент призвал граждан «думать об Украине» и о том, «как её сохранить».

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