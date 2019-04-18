Порошенко призвал не допустить превращения Украины «в Малороссию»

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».
Порошенко призвал не допустить превращения Украины «в Малороссию»
  • Reuters

«Когда вы придёте на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как её сохранить. Так же, как в 2014 году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите превращения Украины в Малороссию», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое предвыборное видео.

Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля. 

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