Порошенко призвал не допустить превращения Украины «в Малороссию»

Президент Украины Пётр Порошенко в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».

«Когда вы придёте на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как её сохранить. Так же, как в 2014 году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите превращения Украины в Малороссию», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое предвыборное видео.

Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля.