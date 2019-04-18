Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Твоё лицо, когда берёшь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала она, опубликовав свою фотографию во время телефонного звонка.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб кандидата Порошенко проводит обзвон избирателей — в ходе звонка звучит запись голоса действующего главы Украины, который просит проголосовать за него 21 апреля.