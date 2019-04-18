Штаб Порошенко проводит обзвон избирателей

Предвыборный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко проводит обзвон избирателей — в ходе звонка звучит запись голоса действующего главы Украины, который просит проголосовать за него 21 апреля.

Как сообщила команда нынешнего украинского лидера порталу Liga.net, «звонок президента» избирателям используется в рамках предвыборной кампании.

Уточняется, что в записи Порошенко просит поддержать в день голосования его «курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО».

Ранее Порошенко заявил, что имеет «все основания выиграть выборы».

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