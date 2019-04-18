Штаб Порошенко проводит обзвон избирателей
- Reuters
Как сообщила команда нынешнего украинского лидера порталу Liga.net, «звонок президента» избирателям используется в рамках предвыборной кампании.
Уточняется, что в записи Порошенко просит поддержать в день голосования его «курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО».
Ранее Порошенко заявил, что имеет «все основания выиграть выборы».
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.