Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ФСБ и Генштаб ВС России должны быть внесены в базу Интерпола как террористические организации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Были задержаны действующие сотрудники спецслужб России, признание которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой России террористической деятельности на территории нашего государства», — заявил Турчинов.

По его словам, украинские силовые структуры разоблачили «российскую агентурную сеть», ответственную за «организацию» терактов, подрывов и убийств на территории страны.

«Все эти преступные деяния дают основания признать... ФСБ и ГУ ГШ ВС России террористическими организациями, а Россию — государством, которое распространяет терроризм в мире», — подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности.

Ранее Турчинов заявил о подготовке России к «полномасштабной войне» в Европе.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, комментируя заявление Турчинова, заявил, что «это просто запугивание и создание напряжённости в последние дни перед выборами». По его мнению, Турчинов использует это заявление как средство политической борьбы для продвижения нужного кандидата на пост президента.