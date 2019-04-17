В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»
«Да, сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это ещё ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)», — написал Аласания в Facebook.
Он отметил, что оба кандидата придут в НСК «Олимпийский» 19 апреля между 19:00 и 20:00 для проведения дебатов.
Как сообщил Аласания, штабы договорились, что символика партий не используется, билеты делятся пополам, каждый распространяет свои, время начала концертов — 16:00, время начала дебатов — 19:00.
Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объявил о конкурсе на установление мирового рекорда по числу селфи на фоне избирательных участков в рамках второго тура выборов главы государства.