В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»

Короткая ссылка
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Да, сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это ещё ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)», — написал Аласания в Facebook.

Он отметил, что оба кандидата придут в НСК «Олимпийский» 19 апреля между 19:00 и 20:00 для проведения дебатов. 

Как сообщил Аласания, штабы договорились, что символика партий не используется, билеты делятся пополам, каждый распространяет свои, время начала концертов — 16:00, время начала дебатов — 19:00.

Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объявил о конкурсе на установление мирового рекорда по числу селфи на фоне избирательных участков в рамках второго тура выборов главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить