В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Да, сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это ещё ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)», — написал Аласания в Facebook.

Он отметил, что оба кандидата придут в НСК «Олимпийский» 19 апреля между 19:00 и 20:00 для проведения дебатов.

Как сообщил Аласания, штабы договорились, что символика партий не используется, билеты делятся пополам, каждый распространяет свои, время начала концертов — 16:00, время начала дебатов — 19:00.

Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объявил о конкурсе на установление мирового рекорда по числу селфи на фоне избирательных участков в рамках второго тура выборов главы государства.