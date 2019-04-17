СМИ: В штабе Зеленского заявили, что шоумен не получал повесток из военкомата

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не получал повесток из военкомата в 2014—2015 годах.

«Насколько я знаю, он их (повесток. — RT) не получал», — цитирует портал «Украинские новости» представителя штаба кандидата.

При этом пресс-службе Зеленского заявили об отсутствии информации по вопросу о повестках.

Ранее Юрий Бирюков, советник украинского лидера Петра Порошенко, опубликовал ответ Министерства обороны страны депутатам Верховной рады на запрос о повестках Владимиру Зеленскому.

В документе указано, что шоумен в 2014—2015 годах получал повестки из военкомата, однако службу в Вооружённых силах Украины не проходил.