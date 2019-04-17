В Совфеде оценили выход Украины из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил решение правительства Украины о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами — членами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.
В Совфеде оценили выход Украины из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
  • РИА Новости

«Связано это всё с тем же — с желанием подальше «оттолкнуться» от России. Выбрали этот путь, в общем-то, давно, ещё при прежнем руководстве. Хотя там, конечно, старались быть абсолютно самостоятельным государством. Но при этом раньше там были люди здравомыслящие, они при всём желании уйти от России понимали, что не всё можно поломать, разорвать или пересмотреть. А вооружение, в общем, было неприкасаемой темой», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что «нынешнее руководство» всю свою деятельность и политику «построило на постоянной антироссийской риторике».

«Всё, что делали Порошенко и его правительство, было направлено на то, чтобы «оторвать» Украину от России. Будут пытаться сделать это и с вооружением. На мой взгляд, ничего у них не получится, только потратят много времени и средств»,  — считает он.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения. 

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