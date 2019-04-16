Эксперт прокомментировал освобождение Савченко из-под стражи
- РИА Новости
«Савченко изначально изолировали по единственной причине: она начала мешать действующей украинской власти», — заявил эксперт.
По его мнению, теперь Савченко перестала быть «помехой», действующая власть не чувствует угрозы с её стороны.
Эксперт также не исключил, что рано или поздно обвинение против депутата окончательно развалится в суде.
Как добавил Безпалько, сложно представить, где Савченко попытается найти политическую поддержку после освобождения.
Ранее сообщалось, что Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля.