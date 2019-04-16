Эксперт прокомментировал освобождение Савченко из-под стражи

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Броварский межрайонный суд освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко.
Эксперт прокомментировал освобождение Савченко из-под стражи
  • РИА Новости

«Савченко изначально изолировали по единственной причине: она начала мешать действующей украинской власти», — заявил эксперт.

По его мнению, теперь Савченко перестала быть «помехой», действующая власть не чувствует угрозы с её стороны.

Эксперт также не исключил, что рано или поздно обвинение против депутата окончательно развалится в суде.

Как добавил Безпалько, сложно представить, где Савченко попытается найти политическую поддержку после освобождения.

Ранее сообщалось, что Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля.

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