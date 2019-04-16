На Украине задержали вооружённых людей недалеко от дома Зеленского

Сотрудники правоохранительных органов задержали вооружённых людей, недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что в результате спецоперации никто не пострадал.

Советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о том, что «полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины была задержана группа лиц».

«Эта группа переоборудовала джип Toyota Prado под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более 3-х километров... Уголовный розыск и спец подразделение полиции КОРД провели на отлично спецоперацию с применением табельного оружия, задержали опасных бандитов и сберегли жизни людей», — написал он.

Вместе с этим генпрокурор Украины Юрий Луценко указал на своей странице в Facebook, что операция действительно проводилась, но целью преступников был не Зеленский, а львовский криминальный авторитет.

«По предварительным данным, указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных на настоящее время лиц из числа жителей Львовской области, как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена», — отметил он.

17 марта в Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в сторону полицейских.