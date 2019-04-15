В Киеве задержали экстрадированного из ФРГ экс-депутата Рады

Короткая ссылка
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в аэропорту «Борисполь» бывшего депутата Верховной рады, главу правления компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова.
В Киеве задержали экстрадированного из ФРГ экс-депутата Рады
  • @nabu.gov.ua
  • Facebook

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Председателя правления ЗАО ХК «Энергосеть», подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 миллионов гривен, экстрадировали из Германии на Украину», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что суд в течение 48 часов должен избрать меру пресечения в отношении подозреваемого. При этом НАБУ будет настаивать на аресте Крючкова с возможностью внесения залога в размере 346,2 млн гривен (около $12,9 млн).

Ранее в НАБУ поступило постановление киевского суда о возбуждении уголовного дела в отношении шоумена Владимира Зеленского по факту растраты им государственных средств. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить