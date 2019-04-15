В Киеве задержали экстрадированного из ФРГ экс-депутата Рады

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в аэропорту «Борисполь» бывшего депутата Верховной рады, главу правления компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Председателя правления ЗАО ХК «Энергосеть», подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 миллионов гривен, экстрадировали из Германии на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд в течение 48 часов должен избрать меру пресечения в отношении подозреваемого. При этом НАБУ будет настаивать на аресте Крючкова с возможностью внесения залога в размере 346,2 млн гривен (около $12,9 млн).

Ранее в НАБУ поступило постановление киевского суда о возбуждении уголовного дела в отношении шоумена Владимира Зеленского по факту растраты им государственных средств.