На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что соответствующее постановление в НАБУ передал глава общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дутка.

«Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим определением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в ЕРДР по факту растраты государственных средств», — сказал он.

Он добавил, что Государственное агентство по вопросам кино выделило Зеленскому как учредителю ООО «Киноквартал» часть средств на съёмки фильма «Я, ты, он, она», который был снят полностью на русском языке.

По словам Дудки, согласно законодательству, фильм должен быть снят на украинском или крымско-татарском языках.

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