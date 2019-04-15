В штабе Зеленского предложили оплатить половину расходов на дебаты

Короткая ссылка
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с действующим украинским лидером Петром Порошенко. 
В штабе Зеленского предложили оплатить половину расходов на дебаты
  • Reuters

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на представителя штаба Дмитрия Разумкова.

«Мы готовы оплатить свою часть — половину расходов на проведение данного мероприятия из фонда кандидата в президенты Владимира Александровича Зеленского», — приводит его слова РИА Новости.

Также Разумков прокомментировал заявление представителей штаба Порошенко о готовности оплатить вторую половину расходов на дебаты. Он считает, что это было бы «правильно, разумно и экономно для государственного бюджета».

Ранее Зеленский призвал Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить