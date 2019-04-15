В штабе Зеленского предложили оплатить половину расходов на дебаты
- Reuters
Об этом информирует УНИАН со ссылкой на представителя штаба Дмитрия Разумкова.
«Мы готовы оплатить свою часть — половину расходов на проведение данного мероприятия из фонда кандидата в президенты Владимира Александровича Зеленского», — приводит его слова РИА Новости.
Также Разумков прокомментировал заявление представителей штаба Порошенко о готовности оплатить вторую половину расходов на дебаты. Он считает, что это было бы «правильно, разумно и экономно для государственного бюджета».
Ранее Зеленский призвал Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.