Эксперт прокомментировал данные о переходе 500 общин УПЦ в новую церковь Украины
- РИА Новости
«Данное заявление сделано для того, чтобы о себе напомнить. У общин, которые хотели присоединиться к новой церкви, был один месяц на то, чтобы это сделать. И что-то они только хотят, но не присоединяются. Пока только захватываются с боями — и не общины, а храмы», — сказал эксперт.
По словам Силантьева, Православная церковь Украины чётко ассоциируется с Петром Порошенко.
«Томос — неотъемлемая часть карикатур на действующего президента. Это всё не в пользу новой церкви. Порошенко явно проигрывает, а они его проект, и перспектива у них не самая весёлая ввиду этого», — заключил он.
Ранее в Православной церкви Украины заявили, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
При этом в ПЦУ добавили, что хотят, чтобы процесс перехода общин «был мирным и спокойным».