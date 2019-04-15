Эксперт прокомментировал данные о переходе 500 общин УПЦ в новую церковь Украины

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT заявление пресс-службы Православной церкви Украины о том, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Данное заявление сделано для того, чтобы о себе напомнить. У общин, которые хотели присоединиться к новой церкви, был один месяц на то, чтобы это сделать. И что-то они только хотят, но не присоединяются. Пока только захватываются с боями — и не общины, а храмы», — сказал эксперт.

По словам Силантьева, Православная церковь Украины чётко ассоциируется с Петром Порошенко.

«Томос — неотъемлемая часть карикатур на действующего президента. Это всё не в пользу новой церкви. Порошенко явно проигрывает, а они его проект, и перспектива у них не самая весёлая ввиду этого», — заключил он.

Ранее в Православной церкви Украины заявили, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

При этом в ПЦУ добавили, что хотят, чтобы процесс перехода общин «был мирным и спокойным».