СК возбудил дела из-за обстрелов Донбасса украинскими военными

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Следователи возбудили уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба СК России.
СК возбудил дела из-за обстрелов Донбасса украинскими военными
  • © Flickr / ministryofdefenceua

По данным ведомства, вечером 14 апреля 2019 года украинские силовики произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения посёлка Золотое-5 самопровозглашённой Луганской народной республики. В результате произошедшего пострадала девочка 2007 года рождения.  

В СК добавили, что 13 апреля военнослужащие Украины обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Александровка самопровозглашённой Донецкой народной республики, что привело к ранению мирной жительницы.

«По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — сообщили в СК.

Ранее СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ.

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