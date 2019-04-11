СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ
- Reuters
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«6 и 8 апреля 2019 года военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево самопровозглашённой Донецкой народной республики», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения трое мирных жителей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России с 2014 года возбудил уже 307 уголовных дел о преступлениях против мирного населения на востоке Украины. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
По его словам, по этим делам к уголовной ответственности привлекаются 150 лиц, включая высокопоставленных чиновников Минобороны Украины.