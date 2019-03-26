СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ

СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине». Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«По материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в средствах массовой информации, возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.

Как указывается, с апреля 2014 года по настоящее время «участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ» разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей.

По данным СК, они содержались в нечеловеческих условиях, были заперты в неработающих холодильных камерах.

«Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых», — добавили в ведомстве.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал, что на аэродроме в Мариуполе была организована тайная тюрьма.

По его словам, на жаргоне её называли «библиотекой», а заключённых — «книгами».

В середине февраля в самопровозглашённых Луганской и Донецкой республиках призвали Украину подписать декларацию против пыток в отношении удерживаемых.