В Госдуме оценили слова Порошенко о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна прогрессирует в борьбе с коррупцией.
В Госдуме оценили слова Порошенко о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией
  • РИА Новости

«Коррупционная составляющая на Украине не просто не в порядке, она процветает. Именно поэтому Порошенко сейчас может заявлять что угодно и кому угодно. Я не вижу, чтобы у него в стране кого-то привлекали к уголовной ответственности за эти преступления», — заявил депутат.

Калашников также отметил, что данные заявления президента Украины — «песня для очень наивного телезрителя и читателя».

Ранее Порошенко заявил, что Украина прогрессирует в борьбе с коррупцией.

По его словам, наибольшие упрёки к власти касаются именно данной проблемы, и он согласен с этой критикой.

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