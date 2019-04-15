Порошенко рассказал о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией
- Reuters
По его словам, наибольшие упрёки к власти касаются проблем с коррупцией, он согласен с этой критикой.
«Но тем не менее за последние пять лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145-го на 120-е место — это немного, но впервые был продемонстрирован прогресс, хотя это и свидетельствует, что нам есть над чем работать», — цитирует Порошенко «Украинская правда».
В данной связи он отметил пользу системы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает «впервые за годы независимости Украины».
Ранее Порошенко заявил, что не причастен ни к каким коррупционным схемам.