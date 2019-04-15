Порошенко рассказал о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна прогрессирует в борьбе с коррупцией. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса.
Порошенко рассказал о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией
  • Reuters

По его словам, наибольшие упрёки к власти касаются проблем с коррупцией, он согласен с этой критикой.

«Но тем не менее за последние пять лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145-го на 120-е место — это немного, но впервые был продемонстрирован прогресс, хотя это и свидетельствует, что нам есть над чем работать», — цитирует Порошенко «Украинская правда».

В данной связи он отметил пользу системы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает «впервые за годы независимости Украины».

Ранее Порошенко заявил, что не причастен ни к каким коррупционным схемам.

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