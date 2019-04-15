На украинской границе усилили меры безопасности перед выборами

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе в связи с запланированным на 21 апреля вторым туром выборов украинского президента. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В пределах компетенции Госпогранслужба продолжает осуществлять меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением второго тура выборов президента Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что нести службу на границе Украины во время проведения второго тура выборов будут порядка 6 тыс. пограничников ежесуточно.

При этом ещё более 1,3 тыс. человек будут привлекаться ежедневно для усиления мер безопасности.

По данным Госпогранслужбы, подобные меры вводятся для того, чтобы избежать «провокаций на государственной границе, провоза оружия, боеприпасов и взрывчатки«, а также не допустить «лиц, которые могут участвовать в дестабилизации ситуации в стране в период выборов».

В январе депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил заявление украинской стороны о том, что в случае необходимости погранслужба готова осуществлять визовый контроль граждан России по биометрическим паспортам.