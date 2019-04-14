Эксперт прокомментировал слова Порошенко о запрете российских соцсетей

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» не является нарушением свободы слова.

По словам Мухина, не стоит ждать бурной реакции общественности на такие действия главы государства.

«Конечно, Пётр Порошенко откровенно лицемерит, когда заявляет о том, что данные запреты не являются нарушением свободы слова», — сказал он.

Как считает эксперт, после подобных выступлений за Порошенко «становится попросту неудобно».

«Именно этот пример учит нас, как не нужно развиваться в политическом, экономическом и социальном смысле», — считает Мухин.

Ранее Порошенко сообщил, что не считает запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» нарушением свободы слова.