В центре Киева эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании

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Около 1,5 тыс. человек эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании площади Независимости, а также торгового центра.
В центре Киева эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города.

«Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час — площади Независимости», — отмечается в сообщении.

По данным Интерфакс-Украина, сотрудники правоохранительных органов получили ещё несколько сообщений о минировании в центре Киева.

Речь идёт о четырёх гостиницах, международном центре современного искусства и торговом центре.

В декабре 2018 портал Newinform сообщал, что из средней школы в городе Шилка эвакуировали 70 детей и 28 учителей из-за возгорания.

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