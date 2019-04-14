В центре Киева эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании

Около 1,5 тыс. человек эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании площади Независимости, а также торгового центра.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города.

«Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час — площади Независимости», — отмечается в сообщении.

По данным Интерфакс-Украина, сотрудники правоохранительных органов получили ещё несколько сообщений о минировании в центре Киева.

Речь идёт о четырёх гостиницах, международном центре современного искусства и торговом центре.

В декабре 2018 портал Newinform сообщал, что из средней школы в городе Шилка эвакуировали 70 детей и 28 учителей из-за возгорания.