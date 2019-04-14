В центре Киева эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города.
«Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час — площади Независимости», — отмечается в сообщении.
По данным Интерфакс-Украина, сотрудники правоохранительных органов получили ещё несколько сообщений о минировании в центре Киева.
Речь идёт о четырёх гостиницах, международном центре современного искусства и торговом центре.
В декабре 2018 портал Newinform сообщал, что из средней школы в городе Шилка эвакуировали 70 детей и 28 учителей из-за возгорания.