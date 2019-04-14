Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине
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- РИА Новости
По мнению сенатора, произошедшее можно расценивать как «попытку повлиять на результаты выборов (президента Украины. — RT)».
«Я уже не говорю о том, что грамота Петра I есть собственность российского государства и никого больше. Передавать грамоты российского императора другой стране, мягко говоря, не очень прилично», — написал Клинцевич.
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Киев получил от Берлина грамоту императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была утеряна в годы Второй мировой войны.