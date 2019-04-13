Германия передала Украине грамоту Петра I

Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Сегодня ночью из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность, исторический документ — грамота Петра I… Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй мировой войны», — написал он в Facebook.

По словам министра, с конца 50-х грамота находилась в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Тюбингенского университета.

Уточняется, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещённых во время войны культурных ценностей.

Ранее издание DW сообщило, что Германия отдала Киеву важный для истории православной церкви документ: грамоту Петра І митрополиту Киевскому.

В материале говорилось, что в грамоте Петр I подтверждал возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского.