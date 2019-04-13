Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.

Как отметил сенатор, украинский лидер в настоящий момент находится «на грани нервного срыва» и обещает прекратить вооружённый конфликт в регионе «за две недели», хотя аналогичное обещание он давал ещё пять лет назад, когда выдвигался на свой первый срок.

«Тогда обманул — обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдёт», — написал Пушков, прикрепив к посту ссылку на соответствующую новость.

Ранее Порошенко в эфире телеканала «Интер» заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства ему, вероятно, удастся добиться условий по достижению мира в Донбассе.